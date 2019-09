"Un giorno per bene", nonni e nipoti insieme per due giorni alla Città dei Ragazzi

Nipoti e figli insieme ai rispettivi nonni e genitori insieme per due giorni. Alla Città dei Ragazzi sabato 21 o domenica 22 settembre sarà una mattina o un pomeriggio all'aria aperta e per ascoltare la storia di questa affascinante realtà cittadina creata negli anni '50.

Per i figli e nipoti sono previsti laboratori sulle diversità botaniche esistenti nel luogo, su esperimenti di chimica e fisica e sull'importanza del riciclo per il futuro del nostro pianeta, sullo studio del corpo umano. Inoltre i figli e nipoti potranno imparare giochi all'aria aperta che tutti i bambini nati fino agli anni '60 conoscevano e sapevano fare e il cui ricordo rischia di scomparire. E' un evento organizzato dal Touring Club Italiano in 24 città. E' gratuito. Gli orari: sabato dalle ore 10.30 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 18, domenica dalle ore 10.30 alle 13.