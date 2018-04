"Tra genio e pupi", alla scoperta di miti e leggende legate al patrono laico della città

In occasione della celebrazione annuale dedicata al "Genio di Palermo", promossa dal Comune di Palermo dal titolo "Il Genio di Palermo: Memorie, Volti e Luoghi", le Associazioni "OmniaCultura" e "Il Genio di Palermo", coadiuvati da Giusina Perna organizzano l'evento "Tra genio e pupi". Appuntamento per domenica 22 aprile alle ore 10 con partenza da Piazza Pretoria.

Un'occasione unica per potere conoscere i miti e le leggende legate al Genio di Palermo, che verranno narrate per la prima volta in assoluto attraverso un inedito spettacolo dei Pupi, realizzato dalla storica famiglia Argento, Maestri pupari fin dal 1893. Una passeggiata per famiglie che partirà da Piazza Pretoria e attraversando il Cassaro Alto e "La Via dei Librai", arriverà fino alla Cattedrale, terminando al Teatro dei Pupi di Via Pietro Novelli 1, con la visione di "Virticchio e il Genio di Palermo", Pupo creato e realizzato appositamente per l'occasione e che arricchirà la lista delle rappresentazioni del Genio. Evento inserito nel palinsesto di Palermo Capitale della Cultura 2018 e delle tante altre attività che avverranno quel weekend. Contributo: 6 euro per i bambini e 10 euro per gli adulti, riduzione per scolaresche e famiglie.