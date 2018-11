Dal mondo digital ai social network, "Sei Palermo" arriva ai Cantieri Culturali alla Zisa

Social Express Italia presenta Sei Palermo, tre giorni dedicati al mondo digital e dei social network. L’evento è articolato in tre giornate, dove, il primo giorno ci si rivolgerà agli studenti e ai professori per comunicare in modo positivo ed etico i rischi e le opportunità del mondo digitale. Attraverso i relatori si andrà a sensibilizzare i ragazzi sull’uso dei social network, cercando di non demonizzare la rete ma imparando a saper sfruttare al meglio tutto quello che offre. Visto l’impatto etico e sociale degli argomenti trattati questa giornata sarà totalmente gratuita.

L’1 e 2 dicembre invece ci si rivolgerà a imprenditori e liberi professionisti e si parlerà di come incrementare il proprio business attraverso i social. Grazie a relatori del calibro di Salvatore Russo, Umberto Macchi, Gabriele Marino, Luigi De Seneen, Marta Pellizzi, Gianluca Randazzo, Mirko Saini, Vito Pace, Gianluca Di Santo e Daniela Pavone si andrà a toccare tutte le sfaccettature dei social network, da Telegram a Linkedin fino ad arrivare ai segreti di Google e promuovere il proprio brand online. La teoria sarà accompagnata da case history di rilievo, dove imprenditori di vari settori racconteranno in prima persona la loro esperienza diretta su come hanno sfruttato il mondo digital per avere successo. SEI Palermo, giunto alla quarta edizione, è un format creato da Social Express Italia. I Cantieri Culturali sono la location scelta per il capoluogo siciliano, Capitale della cultura 2018 dove si parlerà di digital e social a 360 gradi.