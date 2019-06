Science show, al Forum in bambini vanno alla scoperta di azoto liquido e ghiaccio sintetico

Sabato 15 giugno il centro commerciale Forum Palermo ospita Science Show, uno spettacolo caratterizzato da un susseguirsi di esperimenti scientifici, dedicato ai bambini dai tre anni in su dove i piccoli potranno conoscere da vicino i segreti dell'azoto liquido e del ghiaccio secco.

Science Show è la seconda tappa delle iniziative inserite all'interno del calendario Gocce di Sostenibilità (dal 7 al 23 giugno), una campagna in difesa dell'ambiente promossa dal centro commerciale Forum Palermo, realizzata in collaborazione - e in esclusiva per la Sicilia - con Acqua Group e Pubblicità Progresso, con il Patrocinio gratuito del Comune di Palermo.

Science show è uno spettacolo educativo e didattico dove protagonista sarà l'acqua, tema conduttore di Gocce di Sostenibilità. A spiegare come prendono forma gli esperimenti e ad illustrare le peculiarità che caratterizzano i laboratori scientifici un operatore specializzato che, tra gioco e scienza, stupirà il pubblico con particolari effetti speciali.

I laboratori si svolgeranno nel pomeriggio, dalle ore 16 fino alle 19, all'interno di piazza Fashion (ingresso lato Uci) dove è allestita un'area arredata con pannelli divulgativi, arricchiti da testi e disegni, che raccontano il percorso dell'acqua e postazioni scientifiche interattive fornite di microscopi, vasche, termometri, imbuti e vetri da laboratorio.

All'interno della galleria del centro commerciale si potrà anche visitare la mostra fotografica - CiRiesco Exhibition - dove saranno spiegati i buoni consigli e le buone pratiche per il risparmio dell'acqua.