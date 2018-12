"Il sorriso e la poesia" a Cinisi, gli eventi in ricordo di Felicia Bartolotta Impastato

Il 6 e 7 dicembre si dà il via alla due giorni di iniziative dedicate a Felicia Bartolotta Impastato, mamma di Peppino, che ha dedicato la sua vita nella battaglia per ottenere giustizia e verità per il figlio ucciso dalla mafia. Felicia ha aperto le porte della sua casa, accogliendo visitatori da tutta Italia e raccontando la storia di impegno contro la mafia portata avanti da Peppino, garantendo così che la memoria di questa esperienza non si disperdesse. Dopo quattordici anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 7 Dicembre 2004, ricordiamo Felicia con due giorni di iniziative che abbiamo intitolato “Il sorriso e la poesia” Felicia Bartolotta Impastato e Rosetta Malaspina.

6 dicembre 2018

Ore 21:00 a Cinisi presso il Salone Comunale. Letture dedicate a Felicia. Spettacolo teatrale "Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell'eternità" di e con Margherita Di Marco - Regia di Vincenzo Mercurio - Produzione: Compagnia dei Merli Bianchi e Teatro Proskenion. Lo spettacolo si ispira alla storia vera di una donna e poetessa calabrese che prova a resistere e reagire alla cultura mafiosa dominante nella Calabria degli anni '50, ma da tutti viene considerata pazza. A portare in scena il personaggio di Rosetta, l'attrice Margherita Di Marco che ha realmente conosciuto la donna ormai anziana nel piccolo paese di Caulonia, raccogliendone la commovente testimonianza.

7 dicembre 2018

Ore 9:00 A Palermo sarà intitolata a Felicia l'attuale via Bassotto a Bonagia.

Ore 16:30 a Cinisi presso il bene confiscato ex casa Badalamenti

Per ricordare Felicia:

Proiezione del servizio giornalistico sulla deposizione di Felicia nel processo contro Badalamenti prodotto dalla RAI;

Proiezione di immagini di Felicia e letture a cura di Anna Puglisi di stralci della sua testimonianza, pubblicata nella nuova edizione del libro La mafia in casa mia;

Interventi di Giovanni Impastato, Umberto Santino, Luisa Impastato.

Sarà esposta presso l’ex Casa Badalamenti la Mostra di Pino Manzella “Ciao Felicia” a cura dell’ass.ne Asadin. Diretta su Radio 100 Passi. L’iniziativa è organizzata e promossa Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, No Mafia Memorial, Comune di Palermo, CGIL Palermo, Ass.ne Peppino Impastato, Comune di Cinisi, Ass.ne Asadin, Compagnia dei Merli Bianchi, Teatro Proskenion.