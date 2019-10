Quando il pianoforte è donna, doppio concerto: live al Conservatorio e alla Feltrinelli

Quando il pianoforte è donna! Due concerti interamente dedicati a due giovanissime promesse formatesi nel Conservatorio "Alessandro Scarlatti" di Palermo.

Si inizia Sabato 12 Ottobre, alle ore 16.45, nell'Auditorium del Conservatorio (Via Squarcialupo 45 - Palermo), per la stagione "Pianisti in Sala Scarlatti" 2018/2019. Al pianoforte, Sara Bursi. Musiche di Beethoven e Chopin. Il secondo appuntamento è Lunedì 14 Ottobre, alle ore 18, nella Libreria Feltrinelli (Via Cavour 133 - Palermo), per la stagione del "Lunedì classico", in collaborazione con il Conservatorio. Al pianoforte, Elisa Comito. Musiche di Scarlatti, Brahms, Poulenc, Granados, Chopin. Ingresso libero fino a esaurimento posti, per entrambi i concerti.