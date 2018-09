Porte aperte all'innovazione, due giorni di eventi ai Cantieri Culturali alla Zisa

Prende il via da Palermo il percorso a tappe, organizzato da FPA, per raccontare come le politiche di coesione sostengono l’innovazione nelle Regioni del Mezzogiorno. Appuntamento il 14 e 15 novembre prossimi ai Cantieri della Zisa

L’innovazione c’è se si vede. E se qualcuno ce la racconta in maniera chiara. Quanti sono, per esempio, i cittadini, le imprese, le associazioni che conoscono davvero le opportunità offerte dalle politiche di coesione per sostenere idee e progetti innovativi, in grado di garantire una crescita dei territori intelligente e inclusiva? Raccontare i progetti in cantiere e quelli realizzati, mostrare dal vivo come anche tecnologie “insospettabili” possono essere utilizzare per migliorare la nostra vita quotidiana, è quindi il primo passo per valorizzare e stimolare le energie presenti sui territori.

In particolare le Regioni del Mezzogiorno, prime destinatarie delle politiche di coesione, offrono il palcoscenico adatto per chi vuole mettere in scena questo racconto. È quello che farà FPA nei prossimi mesi, con l’evento “Porte aperte all’innovazione”: un Festival a tappe che prenderà il via il 14 e 15 novembre a Palermo, con due giorni di eventi all’interno dei Cantieri della Zisa. In questo caso il racconto comincia proprio dallo scenario: Palermo, capitale della cultura 2018, e i Cantieri della Zisa, simbolo di quanto le politiche di coesione possano intervenire concretamente sui territori, per esempio attraverso il recupero di spazi pubblici abbandonati e ora riqualificati e messi a disposizione della comunità.

Chi in queste due giornate varcherà le “porte aperte” dei Cantieri della Zisa troverà i protagonisti delle politiche di coesione - innovatori, istituzioni, programmi nazionali e regionali - pronti a raccontare la propria visione di innovazione (digitale, sociale, delle reti fisiche e immateriali) per una crescita economica del Sud intelligente ed inclusiva. Potrà assistere a storie di innovazione messe in scena da attori professionisti durante le Companies Talk, veri e propri eventi teatrali sulla storia di grandi aziende e dei loro fondatori, da Google a Facebook, da Airbnb ad Amazon.

E ancora: potrà scoprire, presso le postazioni dedicate ai Programmi Operativi Nazionali e Regionali, tutte le opportunità di finanziamento per idee innovative e nuove imprese. Potrà imparare (anche con metodologie non convenzionali, quali Lego Serious Play e hackaton) approfondendo temi come datajournalism, manifattura digitale, coding. Potrà, infine, “vivere” l’innovazione, osservando con i propri occhi lo sviluppo del Sud all’interno di una galleria Multimediale dedicata ai progetti, interagendo con le invenzioni dei makers e degli Istituti Tecnici del territorio, provando i dispositivi di Realtà Virtuale del "Play 360° Virtual Theater", il primo "cinema virtuale” in Sicilia. Queste e molte altre le occasioni a disposizione di chi vorrà aprirsi all’innovazione in uno spazio che favorisca ispirazione e contaminazione di idee.