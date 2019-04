Pescatori alla Bandita, piccoli eroi di altri tempi in una mostra fotografica

Estemporanea d'arte-Racconti d'A(mare)-Mostra fotografica della "Sbannuta" e dei suoi pescatori. Questo e altro ancora sarà il programma dell'evento organizzato da "ComPA APS" in collaborazione con con le associazioni "Azzizzart"," Mare Memoria Viva" e "LCU Onlus Palermo", "l’Accademia Psicologia Applicata", il "Comitato Autismo Parla" e il "Comitato cittadino per il recupero della Costa", con il patrocinio del Consiglio della II Circoscrizione del comune di Palermo, per la promozione del porticciolo della Bandita. Il 27.04.2017 avrà luogo l'evento Pescatori alla Bandita " Piccoli eroi di altri tempi".