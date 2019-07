Per aspera ad astra a Contessa Entellina, l'evento al Castello di Calatamauro

Nella magica atmosfera del Castello di Calatamauro l'evento, Per Aspera ad Astra, rappresenta un percorso per raggiungere la bellezza che non è mai a portata di mano ma va conquistata e assaporata, un pò come i vini del nostro territorio che se visti dall'esterno potrebbero sembrare uguali agli altri ma che in realtà raccontano la storia millenaria di questi luoghi.

L'evento non è un momento di marketing (anche se raggiungiamo attraverso i social, blog specializzati e promozione tantissimi utenti) ma un momento culturale, che crea radici nel territorio, che apre nuovi sentieri verso la comunità locale troppo spesso inconsapevole dei prodotti che qui nascono e che il mondo apprezza. È un momento di aggregazione, di un'aggregazione che crea energie positive, di crescita, di orgoglio... che ci fa salire fino a conquistare la fortezza e a scoprire la bellezza.