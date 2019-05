P di Design, a Palermo tre giorni su arte e architettura con un focus sulle donne

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio. P di Design, tre giorni dedicati al design e al rapporto con le altre discipline. Con lo storico dell’arte Anty Pansera. Dietro le quinte di uno shooting di moda.

Palermo delle Donne va avanti spedita ed è giunta alla sua seconda settimana di programmazione che coinvolge l’intera città: non ultime le performance di Xena Zupanic con la sua Guerrilla ART, che sono diventate dei veri e propri eventi social: le prossime saranno il 24, 25 e 26 maggio : da Porta Carini, attraverso il mercato del Capo a San Domenico e al Politeama; da Borgo Vecchio al Giardino Inglese e domenica 26, dallo Spasimo in via Roma. Nel frattempo, Palermo delle Donne si prepara ad uno dei suoi appuntamenti più attesi: da venerdì 17 maggio a domenica, un importante momento di incontro, dibattito, costruzione. Tutto questo è “P di Design”, vero e proprio cartellone nel cartellone curato da Agostino Danilo Reale, dedicato al mondo del design e dell’architettura: un weekend intenso, colorato, mondano, tra lifestyle, bellezza, arte, che attirerà, oltre ad architetti e designer, anche studenti, artisti, giornalisti e semplici curiosi pronti a farsi travolgere da eventi, incontri, inaugurazioni, feste, iniziative speciali, e dalle tavole rotonde che vedranno la partecipazione straordinaria di una grande storica dell’arte e del design come Anty Pansera. Che presenzierà alle giornate di studi, ognuna dedicata ad un argomento principale.

Così il primo giorno (il 17 maggio), dalle 9 all’Ordine degli Architetti - si discuterà di “Architettura, Paesaggio - design – Tecnologia. Il design ieri ed oggi. donne alla ribalta tra progetto e imprenditoria. dimensione 4.0.…e poi?”: lo scopo è quello di analizzare lo sviluppo del design negli ultimi 100 anni, con un occhio particolare dedicato alle donne, alla loro credibilità, agli aiuti che vengono offerti. Chiedendosi fino a che punto l’utilizzo delle nuove tecnologie ha modificato l’espressione del pensare l’oggetto e del tre business. Parteciperanno Franco Miceli, presidente dell’Ordine degli Architetti, Anty Pansera, Pino Grimaldi, Cristina Cavozzi, Giovanna Azzarello, Anna Cottone, Vita Maria Trapani, Eleonora Marrone Basile, Dario Russo, Carmen Russo (Ceo Fablab Catania), Agostino Danilo Reale.ù

Alle 17,30 alla libreria Dudi, si inaugura una personale dell’illustratrice Roberta Terracchio, che presenterà una selezione delle sue tavole illustrate. Seguirà lettura e laboratorio per bambini dai 4 anni e un momento di lettura per gli adulti. Alle 18.30, all’UNICO Boutique Hotel di Mondello, “Santa Rosalia nella cultura, nell’arte e nel design” su invito. La Santuzza amata dai palermitani, declinata su rivoli diversi: Patrizia Monterosso, direttore della Fondazione Federico II, parlerà della mostra appena conclusa a Palazzo Reale, “Rosalia eris in peste patrona”; lo scenografo Enzo Venezia racconterà Santa Rosalia attraverso la sua interpretazione artistica e Patrizia Di Dio, presidente di ConfCommercio Palermo, presenterà una sua capsule collection “La vie en Rosalia” per il brand Le Vie En Rose.

La seconda giornata di “P di Design” si sposterà sabato all’Ordine dei Medici per discutere di come potrebbero essere gli ospedali del futuro, e quindi di “Edilizia Ospedaliera e territoriale: come e dove vivere meglio la malattia” e “Psicologia dell’architettura: le basi scientifiche del rapporto tra ambiente e risposte emotive”. Interverranno: Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei Medici, Anty Pansera, Giovanna Perricone, Gianni Maimeri, Zeila Tesoriere, Walter Angelico, Santo Giunta, Giuliana Frau, Susanne Glade, Carmen Russo (Ceo Fablab Catania), Giovanna Azzarello, Marcello Giordano, Antonio Testa, Agostino Danilo Reale. Alle 17 da CuscinArt, in via di Villafranca 46, “Femme Sweet Home”, performance di Officine del Costume: il team di stylist, fotografi e modelli/e, svelerà i retroscena di un servizio fotografico di moda, attraverso un’esibizione artistica. Tema portante è la donna, che tesse su di sé il mondo, la ricchezza delle relazioni, da piccoli habitat individuali sceglie di legarsi ad altri mondi. A documentare le azioni delle protagoniste saranno i fotografi Salvo Agria e Marco Fato.

Terzo giorno P di Design, domenica dalle 9 a Palazzo Branciforte: si parlerà di “Donne, tecnologie e approcci design driven innovation: dall’innovazione di prodotto alla valorizzazione dei beni culturali” e “Musei: storia di un patrimonio nell’era del web”. Interverranno Raffaele Bonsignore, Evelina De Castro, Antonella Purpura, Agnese Giglia, Maria Antonietta Spadaro, Marinella Ferrara, Cinzia Ferrara, Carmen Russo, Lucy Giuliano, Daniela Vinciguerra, Valeria Chisari, Simona La Torre, Agostino Danilo Reale. Alle 17,30 da Sanfilippo Acqua e Materia (via Villarmosa), “Excogito, Ergo Sum”, altra performance di Officine del Costume: tre coppie vivono la propria intimità consapevolmente, rimarcando le azioni del quotidiano, chiave di volta diviene lo scambio delle intenzioni, ruoli e generi svelano censure stantie, l’autenticità del vivere dei nostri giorni. Sarà il fotografo Alessandro Ferrantelli a raccontare le tre storie. Il media partner DDN Tv riprenderà i momenti più importanti. Chiusura con un party al Tribeca (su invito).