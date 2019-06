Occhi su Saturno, appuntamento astronomico a Ventimiglia di Sicilia

Giorno 29 giugno, dalle 21.30 in poi, l'associazione di astronomi amatoriali Orsa (Organizzazione Ricerche e Studi d'Astronomia), con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, organizzano all'osservatorio astronomico "E. Brancato" una serata osservativa gratuita.

Occhi su Saturno è una serie di eventi e manifestazioni internazionali dedicati a Saturno alla quale l'Orsa ed Ventimiglia di Sicilia prendono parte.

Protagonista della serata sarà Saturno, il fotogenico ed iconico pianeta degli anelli. Sarà possibile osservare dal grande telescopio di 41 cm di diametro presente nella cupola dell'osservatorio, dai telescopi presenti nel cortile ed imparare a riconoscere le costellazioni ed i loro miti greci ed arabi.

Le persone interessate ad accedere al grande telescopio si registreranno, all'arrivo in osservatorio su di elenco (massimo 5 persone). Per l’accesso valgono le seguenti precauzioni: causa scala a pioli i bambini al di sotto dei 6 anni non possono salire; si raccomanda l’uso di scarpe comode/da ginnastica. In caso di meteo avverso, l’annullamento della serata sarà pubblicato nella pagina dell'evento alle ore 16.00 di sabato 29 giugno.