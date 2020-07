Occhi su Saturno, l'appuntamento astronomico al Planetario di Villa Filippina

Il Planetario di Villa Filippina, ormai punto di riferimento per gli eventi astronomici a Palermo per le scuole e il pubblico aderisce anche quest’anno alla manifestazione nazionale “Occhi su Saturno”. Venerdì 24 luglio, dalle 20.30 l’appuntamento è al Parco Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola, 18) con un ricco calendario di eventi per adulti e bambini, per vivere un’esperienza educativa oltre che divertente, a contatto con l’affascinante scienza astronomica.

Il percorso a gruppi per un massimo di 40 persone, tra adulti e bambini, prevede una proiezione all’interno della sala del Planetario, dedicata al Pianeta Saturno. Un video racconterà i successi della missione “Cassini-Huyens”, conclusasi qualche anno fa e delle sue meravigliose scoperte.

L’iniziativa “Occhi su Saturno”, giunta alla 9° edizione è patrocinata dalla Società Astronomica Italiana, dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall’Unione Astrofili Italiani ed è organizzata dall’Associazione Stellaria di Perinaldo, paese natale di G.D. Cassini, in collaborazione con l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) di Roma e il supporto di decine di osservatori astronomici, planetari e gruppi di appassionati di tutta Italia.

A conclusione del percorso nelle sale del Planetario e del Museo sarà possibile salire sulle terrazze per le osservazioni al telescopio e le riprese fotografiche del Pianeta. Saranno presenti in cielo anche la Luna e il Pianeta Giove.

Tra un’attività e l’altra, si potrà godere di momenti relax, all’aria aperta, sotto i portici della Villa o all’interno dell’area bistrot. Il pubblico, fornito di macchine fotografiche, con l’aiuto degli operatori del Planetario potrà realizzare delle foto della Luna, di Giove e di Saturno, direttamente al fuoco dei telescopi.

Il programma

Proiezioni

Primo turno: ore 20.30

Secondo turno: ore 21.15

Terzo turno: ore 22.00

Quarto turno: ore 22.45

Quinto (e ultimo) turno: ore 23.30

Ticket d’ingresso: 5 euro adulti, 3 euro bambini. Per prenotare scrivere a planetariopalermo@gmail.com.