M'illumino di meno e leggo di più, reading a lume di candela al museo delle marionette

Venerdì 1 marzo, alle 18 al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino (piazza Antonio Pasqualino, 5), “M'illumino di meno e leggo di più”, reading a lume di candela in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico promossa da Caterpillar e da Rai Radio 2.

Per il terzo anno consecutivo editori, autori e operatori culturali cureranno le letture, in un suggestivo ambiente in penombra in cui, simbolicamente, spegneremo la luce e accenderemo la cultura. Tanti gli appuntamenti per la serata, Il Palindromo propone “Cosa vedi” di Vanessa Ambrosecchio, Leima “Anima di polvere” di Fabio Ceraulo e “L’avventura di due garibaldini per caso” Salvatore Sutera; Glifo ha pensato a Beatrice Monroy che leggerà qualcosa a sorpresa mentre Ottavio Navarra e Giankarim De Caro si cimenteranno con “Fiori mai nati”. La libreria Dudi penserà alle letture ad alta voce di vari albi illustrati a cura di Davide Schirò (adatte ai bambini dai 4 anni in su) mentre Ideestorte paper propone “La bambina vulcano” di Chicca Cosentino e Gabriella Fiore con le letture di Nunzia Lo Presti.