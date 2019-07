Immagini da Sant'Erasmo, verso un nuovo borgo marinaro tra mostre e un murales

Lunedì 8 luglio il porticciolo di Sant’Erasmo di Palermo ospiterà un’intera giornata dedicata al tema della riqualificazione dell’area tra mostre diffuse, dibattiti e l’inaugurazione del murale di Igor Scalisi Palminteri realizzato sulla facciata dell’ex pastificio Virga, via Ponte di Mare.

La giornata, sostenuta dal Flag - Golfi di Castellammare e Carini, organizzata da Onibi, La Casa della Cooperazione ed UpPalermo, sarà l’occasione per approfondire, attraverso il dialogo con la città, i processi di rinascita del borgo che si affaccia su uno dei litorali più belli di Palermo.

Appuntamento alle ore 17.00 in via Ponte di Mare 49 per l’inaugurazione della mostra itinerante di Umberto Santoro “Ulysses”, viaggio alla scoperta della costa da Castellammare del Golfo a Sant’Erasmo, tra paesaggi, creature marine e pescherecci: le fotografie saranno visibili lungo le strade del quartiere di Sant’Erasmo, tra via Tiro a Segno e via Ponte di Mare.

Al contempo sarà inaugurata l’opera di Palminteri: alzando lo sguardo su via Ponte di Mare 49, sarà possibile osservare il progetto artistico direzionato verso il molo. Alle 18.00 ci sarà un momento di riflessione sulle prospettive del porticciolo di Sant’Erasmo presso la Casa della Cooperazione in via Ponte di Mare 49. Al dibattito parteciperanno: