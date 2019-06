Giornata mondiale degli oceani, anche a Palermo un weekend a plastica zero

I volontari del gruppo locale di Greenpeace di Palermo organizzeranno, nei giorni 8 e 9 giugno, un weekend di attività rivolte ad adulti e bambini, in collaborazione con altre associazioni locali, per divertirsi, riflettere sull'impatto che ha la plastica monouso sul mare e proporre soluzioni plastica zero.

L'evento è gratuito e prevede: Sabato 8 giugno Dalle ore 10 con partenza dal Porto della Cala, una veleggiata, in collaborazione con Lega Navale Italiana sez. Palermo centro, per ammirare il nostro mare ma anche per ripulirlo dalla plastica. Si prosegue con un pic-nic plastica zero alle ore 13.30 presso il Foro Italico (accanto al Parco della Salute), grazie ai preziosi consigli di Orto Capovolto. Dalle ore 18 presso l'Ecomuseo del Mare Memoria Viva (via Messina Marine n.27), si terrà il laboratorio "Dive in the sea 360°" con Antonio Scannavino, che ci guiderà, grazie ai visori per la realtà virtuale, alla scoperta dei fondali marini palermitani.

Al termine del laboratorio, alle ore 19, si terrà la presentazione della mostra fotografica "I tesori del Mediterraneo" a cura di Greenpeace Italia. Mostreremo anche alcune foto di Greenpeace Gruppo locale di Palermo e delle attività di pulizia spiaggia svolte in occasione del Plastic Radar. La serata prosegue con un aperitivo preparato da Moltivolti accompagnato dalla musica della Piccola Orchestra di Tavola Tonda. Domenica 9 giugno Dalle ore 10 ritroviamo l'affascinante laboratorio "Dive in the sea 360°" con Antonio Scannavino, presso l'Ecomuseo del Mare Memoria Viva (via Messina Marine n.27).