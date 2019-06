Come prendersi cura dell'acqua e dell'ambiente, "Gocce di sostenibilità" al Forum

Prende il via venerdì 7 giugno Gocce di Sostenibilità, un evento promosso dal centro commerciale Forum Palermo, realizzato in collaborazione - e in esclusiva per la Sicilia - con Acqua Group e Pubblicità Progresso, la Fondazione no-profit che dal 1971 promuove su tutto il territorio nazionale la comunicazione sociale di qualità.

Gocce di Sostenibilità è un contenitore di iniziative e di azioni educative e didattiche legate al percorso e all'utilizzo dell'acqua e alla cura dell'ambiente; all'interno del calendario ci saranno mostre, spettacoli, laboratori scientifici e, a chiusura dell’evento (il 23 giugno), un’iniziativa speciale che riguarderà il tratto di mare della Costa Sud di Palermo e più precisamente la spiaggia di Romagnolo. L’evento prende vita dalla campagna di Pubblicità Progresso dal titolo CiRiesco che mira ad offrire strumenti e opportunità per sostenere un cambiamento culturale verso l'uso consapevole di una delle risorse più preziose per la sopravvivenza: l'acqua.

Un argomento, quello della sostenibilità e della difesa dell'ambiente, che sta molto a cuore a Forum Palermo, che si presenta a clienti e visitatori non solo come una struttura commerciale, ma anche come un luogo di aggregazione e una realtà attenta al sociale, all'etica, all'ambiente e al territorio circostante. Un progetto che invita tutti quanti a riflettere sull'importanza che hanno i nostri comportamenti quotidiani sul futuro delle nuove generazioni e sullo sviluppo dell'intero Pianeta; piccoli gesti che assumono un significato di rilievo come ad esempio quella di adottare una più consapevole gestione delle risorse che abbiamo a disposizione.

Gocce di Sostenibilità si compone di cinque attività: La CiRiesco Exhibition è una mostra composta da pannelli informativi dove saranno spiegati i buoni consigli e le buone pratiche per il risparmio dell'acqua, la Water Zone è una mostra-laboratorio interattiva dove si potranno effettuare esperimenti scientifici ed è indirizzata prevalentemente ai bambini, lo Science Show è uno spettacolo caratterizzato da un susseguirsi di esperimenti scientifici mentre lo Show musicale avrà come protagonisti dei percussionisti che useranno dei singolari strumenti riciclati.

La quinta attività, in programma per l'interna giornata del 23 giugno - dal titolo #apalermociriesco - si svolgerà all'esterno del centro commerciale e sarà dedicato alla raccolta dei rifiuti non biodegradabili presenti sulla spiaggia di Romagnolo. Un problema, quello delle spiagge inquinate da plastica e altri materiali, sempre più frequente e pericoloso per l'ecosistema marino e ambientale. Proprio sulle coste siciliane, negli ultimi mesi, sono stati trovati quattro capodogli spiaggiati perché avevano ingerito frammenti di plastica.