Show musicale e pulizia della spiaggia di Romagnolo, l'evento al Forum Palermo

Con uno Show musicale affidato all'Associazione Culturale Accademia La Bottega delle percussioni e con la raccolta volontaria di rifiuti su un tratto di costa della spiaggia di Romagnolo, si chiude Gocce di Sostenibilità. La campagna in difesa dell'ambiente promossa dal 7 al 23 giugno dal centro commerciale Forum Palermo, realizzata in collaborazione - e in esclusiva per la Sicilia - con Acqua Group e Pubblicità Progresso, con il Patrocinio gratuito del Comune di Palermo.

I due appuntamenti, il primo all'interno e il secondo all'esterno del centro commerciale, si svolgeranno rispettivamente sabato 22 e domenica 23 giugno. Gli artisti de La Bottega delle percussioni, noti per il loro impegno verso i temi dell'ecologia, animeranno per l'intera giornata di sabato la galleria di Forum Palermo utilizzando come strumenti musicali oggetti riciclati di uso domestico. I percussionisti intratterranno i visitatori dalle ore 11 alle ore 19.

Il calendario di Gocce di Sostenibilità si chiuderà domenica 23 giugno con un'iniziativa speciale rivolta alla città dal titolo: #APalermoCiRiesco. Dalle ore 9 alle 12 la direzione del centro commerciale, insieme a gruppi di volontari, si darà appuntamento in via Messina Marine, in prossimità di Piazzetta Sperone, per ripulire dai rifiuti non biodegradabili un tratto della spiaggia di Romagnolo guidati da due personaggi palermitani della CiRiesco Squad. L'accesso alla spiaggia, che è facilmente raggiungibile da un varco a mare, è segnalato da un cartello. Coloro che vorranno partecipare all'iniziativa ambientale potranno fare una richiesta di iscrizione presso l'Infopoint di Forum Palermo fino a sabato 22 giugno.

La domenica mattina i primi 100 iscritti riceveranno una t-shirt realizzata per l'occasione, mentre per gli altri iscritti ci saranno a disposizione dei cappellini, fino ad esaurimento scorte. Il progetto Gocce di Sostenibilità, che ha incluso all'interno del suo calendario varie attività come mostre, laboratori scientifici per i bambini, show musicali e l'iniziativa speciale legata alla pulizia della spiaggia, prende vita dalla campagna CiRiesco di Pubblicità Progresso, che mira ad offrire strumenti e opportunità per sostenere un cambiamento culturale verso l'uso consapevole di una delle risorse più preziose per la sopravvivenza: l'acqua.

Un argomento, quello della sostenibilità e della difesa dell'ambiente, sul quale Forum Palermo ha voluto puntare l'attenzione. Il centro si presenta a clienti e visitatori non solo come una struttura commerciale, ma anche come un luogo di aggregazione e come una realtà attenta al sociale, all'etica, all'ambiente e al territorio circostante.