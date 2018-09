Giocare nel vento, un pomeriggio per ricordare insieme il bimbo Jonathan Flauto

L’evento “Giocare nel vento per Jonathan”, promosso dall’associazione Liberi Tutti no profit, in collaborazione con le associazioni Le Carezze di Vicky e Giorgia onlus e Mosaicando onlus, nasce dalla volontà dei familiari del piccolo Jonathan Flauto, deceduto l’11 dicembre 2016 per una grave neoplasia, dopo una lunga battaglia. A Jonathan, in questo percorso, si è unita Annamaria Consentino, una ragazza scout, venuta a mancare nel 2013. Con loro simbolicamente si vogliono rappresentare tutti i piccoli ed i giovanissimi, prematuramente scomparsi ai nostri occhi, ma sempre vivi attraverso quell’agire ed essere che li caratterizzava. A tal fine si sono previste delle attività all’aria aperta, e non solo, che possono rappresentare bene la loro voglia di fare, di giocare, la loro allegria e generosità. La giornata sarà scandita da attività che saranno svolte all’interno dello splendido contesto offerto dal cortile e dalle stanze del Castello La Grua Talamanca del Comune di Carini, che con molta generosità, ha sposato l’iniziativa, e saranno le seguenti:

laboratori creativi,

letture di favole,

danze,

giochi di squadra e da tavola,

uno spettacolo musicale di “Radio tra le Note” di Genova diretto da Don Roberto Fisher,

alle ore 18:00 un incontro con la Dott.ssa Maria Rita Longo, biologa nutrizionista, che parlerà del cibo spazzatura