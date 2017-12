Un Natale dolcemente solidale, alla pasticceria Marsicano il laboratorio "Din Don Down"

Insegnare, attraverso una dimostrazione pratica dedicata a tutti i partecipanti, ma in modo particolare ai ragazzi dell'associazione “Famiglie Persone Down”, come preparare i dolci natalizi e quelli più tipici siciliani.

E’ l’obiettivo dell’evento dal titolo “Din Don Down”, promosso dal gruppo M.R.N., in collaborazione con la Pasticceria Marsicano, dove ci si ritroverà alle 16 di sabato 23 dicembre. E saranno proprio i dipendenti della pasticceria palermitana, da sempre pronta a sposare iniziative di carattere sociale, che interagiranno con i presenti, dando vita a un pomeriggio pieno di forza e allegria.

All'evento parteciperanno clienti speciali come Mago Plip, Stefano Piazza, Sergio Vespertino, Mago Franciccio e tanti altri. Verrà, inoltre, scritta una letterina speciale, che amalgamerà le idee di tutti i ragazzi appartenenti alle associazioni presenti, tra cui "Piccole Donne", "Mosaicando", "Officina Ballarò" e tante altre. La missiva contenente i sogni e i progetti per un 2018 ricco di momenti unici sarà, poi, letta in diretta radiofonica durante il programma "Doc Time" condotto da Domenico Cannizzaro. Ingresso libero.