Diamoci una zampa, appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe al Foro Italico

Domenica 20 maggio al Foro Italico appuntamento con la seconda edizione di "Diamoci una zampa", organizzato dal Rotaract Club Palermo Est con il gratuito patrocinio del Comune Di Palermo.

Una domenica alternativa interamente dedicata al migliore amico a quattro zampe, al divertimento all'aria aperta per adulti e piccini nell'immensa area verde del Foro Italico. Un'occasione per dare ascolto alle innumerevoli associazioni di beneficenza che giornalmente operano sul territorio in difesa e tutela degli amici meno fortunati. Il ricavato dell'evento sarà interamante devoluto al Comitato Ufficio Garante degli Animali (Ugda) che provvederà all'acquisto di materiale di dotazione al fine di aiutare le associazioni impiegate nel territorio nel recupero cani di abbandonati.

Programma della giornata

- ore 10.00 Inaugurazione della II° edizione di Diamoci Una Zampa con le autorità locali

-stand Espositivi con prodotti per il benessere e l’alimentazione degli amici a 4 zampe

-Spazio dedicato ai bambini grazie allo sponsor Mastro Feste

-degustazione di prodotti di aziende per mangime animale

ore 10.30 - 11.00 Spazio dedicato all’educatore cinofilo Aurora Tagliavia del Centro Happy Dog Palermo. Seguirà una dimostrazione riguardo l'attività di Interazione guidata tra cani e bambini per qualsiasi razza e qualsiasi fascia di età.

Ore 11.30 Dog Break: gli amici a quattro zampe potranno stuzzicare il loro appetito con varie prelibatezze forniteci dal nostro sponsor "Algog" la sana alimentazione per il tuo cane;

Ore 11.30 - 12.30 Apertura Iscrizioni alla gara di bellezza sponsorizzata da Opes Italia dove i cani partecipanti possono essere di qualsiasi razza e taglia. Ai primi tre posti verranno dati dei premi forniteci dai nostri sponsor. I giudici saranno alcuni bambini scelti all'interno dell'area.

Ore 11.30 - 12.30 Spazio dedicato alla toelettatura per gli amici a quattro zampe grazie allo sponsor "SalVo Bau toelettatura"

Ore 13.00 Dimostrazione Dog Agility

Alla Manifestazione saranno inoltre presenti centri veterinari i quali forniranno supporto gratuito alle famiglie degli amici a 4 zampe.

Nel corso della manifestazione verrà effettuato un centro di raccolta mangimi e farmaci da destinare poi al centro Eureka una triste eredità per i volontari che vi sono entrati nel giorno in cui il proprietario decise di abbandonarlo. Da allora circa 70 cani vengono accuditi tutti i giorni da pochi volontari che devono trovare il modo di reperire ciò che basta per garantire loro il cibo e le cure, nonché il pagamento delle utenze del Rifugio. Cani anziani, cani abbandonati davanti al cancello, cani con patologie croniche, hanno bisogno dell’aiuto di tutti per sopravvivere. Sarà inoltre presente, per il motivo sopracitato, un punto adozione qualora alcuni cittadini volessero donare il proprio cuore ad un amico a quattro zampe meno fortunato.