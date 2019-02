Come nasce un libro? Un viaggio alla scoperta dell'editoria al Punto Flaccovio

I ragazzi del Centro Tau visitano la casa editrice Dario Flaccovio per scoprire come nasce un libro. L'appuntamento, aperto a tutti, è per mercoledì 6 febbraio alle 17,30, al Punto Flaccovio di via Garcia Lorca n. 5 - Palermo. Guida l'incontro Alli Traina.

Come nasce un libro? Chi lavora all'interno di una casa editrice? Per rispondere a queste domande la casa editrice palermitana Dario Flaccovio editore apre le sue porte e accoglie i ragazzi del Centro Tau per spiegare loro tutte le fasi di realizzazione di un libro, dalla scelta del manoscritto fino alla promozione, e le diverse figure legate al mondo dell’editoria. Guida d'eccezione sarà Alli Traina, scrittrice e autrice per Dario Flaccovio che accompagnerà i ragazzi del centro di aggregazione giovanile alla scoperta di uno dei mestieri più affascinanti. L'appuntamento è il 6 febbraio alle 17.30 in via Garica Lorca n. 5 a Palermo, insieme alla redazione di Iammonline e al gruppo di lettura del Centro Tau. Un incontro aperto a tutti per conoscere tante realtà in un solo pomeriggio.