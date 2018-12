"Colori... amo la missione", la festa con le associazioni del territorio alla Cittadella del Povero

Mercoledì 19 dicembre alle ore 11 alla Cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati 29 (Trav. di via Oreto) ci sarà l’iniziativa “ Colori…amo la Missione la festa con le associazioni del territorio.

Nata da un’idea dell'Unità Operativa Interventi per Disabili del Comune di Palermo, sposata dagli uffici diocesani del dialogo ecumenico e interreligioso e il servizio pastorale disabili, la Fondazione Villa delle Ginestre, Futuro Semplice, Oasi Verde, Unitalsi, Radio Maria. Parteciperanno il gruppo musicale etnico delle Maurizius, la violinista Giovanna Ferrara della parrocchia di San Gaetano (Brancaccio), il tenore Giuseppe Lo Cicero della comunità ebraica. Tutti i partecipanti dopo un momento di accoglienza nella Missione, si ritroveranno nella chiesa “Casa di Preghiera per tutti i popoli” per confrontarsi sul significato del Natale. La Missione Speranza e Carità offrirà il pasto e nel pomeriggio si continuerà con canti, animazione teatrale, giochi. I partecipanti lasceranno un segno colorato di questa bella giornata addobbando un albero. La giornata si concluderà, verso le 16.30, con i panettoni offerti dalla Comunità Ecclesiale Diocesana e lo scambio di auguri.