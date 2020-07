Il Pimpa, il clown impegnato nelle zone di guerra alla Casa della Cooperazione

Venerdì 17 luglio e sabato 18 luglio la Casa della Cooperazione, circolo Arci e centro culturale di Sant'Erasmo, ospiterà Marco Rodari, in arte Il Pimpa, clown impegnato da anni nelle zone di guerra.

Il programma

Venerdì 17 Luglio alle ore 17:00 verrà messo in scena "Per far sorridere il cielo" - spettacolo per bambine e bambini. Lo spettacolo nasce con la voglia di far vivere a bambini e ragazzi l'esperienza “claun” a contatto col pubblico. Recitazione, danze, canti, giocoleria, micromagia...tutto all'insegna dell'improvvisazione, della gioia e del divertimento. Per partecipare è necessaria la prenotazione. L'evento è organizzato in collaborazione con Spazio Kiklos Coworking Art.

Sabato 18 luglio alle ore 18:00 Presentazione del libro "La guerra in un sorriso" di Marco Rodari - con il Presidente del CISS, Sergio Cipolla

Nel libro "La Guerra in un Sorriso" Marco Rodari (il Pimpa) riesce a portarci nei luoghi del Medio Oriente martoriati dalla Guerra. Attraverso le sue parole potremo vivere, e in parte capire, quali sono le dinamiche e le emozioni umane che si provano sotto le bombe. Passando da Gaza, dove è stato uno dei pochi testimoni diretti dell'operazione Margine Protettivo, all'Iraq, dove ha vissuto la terribile avanzata dell’ISIS, Marco Rodari traccia, attraverso brevi racconti, un punto di vista nuovo sulle questioni Mediorientali, poco politico, poco giornalistico, assolutamente umano. Discuterà con l'autore: Sergio Cipolla, Presidente CISS-Cooperazione Internazionale Sud Sud.