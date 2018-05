"Cani senza frontiere on the beach", appuntamento negli ex bagni Virzì

Domenica 27 maggio dalle ore 10 alle ore 18 presso gli ex Bagni Virzì, la seconda circoscrizione di Palermo in collaborazione con l’associazione “Ohana, insieme per la vita ODV” e la “Bakery for Pets, pasticceria 4 zampe”, organizza “Cani senza frontiere on the beach”.

L'evento ha come obiettivo non solo quello di trascorrere una giornata di svago e gioco in spiaggia in compagnia dei cani, ma anche quello di mettere in evidenza la bellezza delle zone della città spesso in ombra e nel degrado della costa sud così da provare a rivalutarla, di creare momenti di relazione e confronto ed offrire l’opportunità attraverso le attività in programma delle vere e proprie esperienze a livello sociale. Tali attività, inoltre, saranno rivolte a persone ed animali sia normodotati sia con abilità diverse. I volontari hanno ripulito un piccolo tratto di spiaggia.

Il programma della giornata prevede: il laboratorio cinofilo per i più piccoli, attività ludiche per due e quattro zampe con relative premiazioni, la partecipazione i “ACS Rescue Dog” Associazione Cani Salvataggio, area relax e massaggi e punto ristoro per i cani. Sponsor dell’evento: “Bakery for Pets – Pasticceria 4 Zampe”, “Zampa 5 Stelle”, Centro di Cultura Eco Cinofila, “HydroreabilityVet” , Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Veterinaria, “Canis In Fabula”, Centro Cinoflio, “Amici Cucciolotti”, Negozio Articoli per Animali.