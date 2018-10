Benedizione degli animali, un evento dedicato a San Francesco al Rifugio della Favorita

Giornata dedicata a San Francesco, protettore degli animali: appuntamento per domenica 7 ottobre in vale Diana 3.

Il programma

Ore 11:30 apertura al pubblico e possibilità di visitare il Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita in compagnia dei volontari che vi seguiranno e vi faranno conoscere tutti i bellissimi cani ospiti della struttura

Ore 12:00 sarà impartita la benedizione degli animali

Ore 12:30 estrazione lotteria di beneficenza

Sarà una giornata di festa per tutti noi e per l’occasione le nostre bravissime volontarie allestiranno un ricco aperitivo a buffet! Avremo inoltre tantissimi palloncini colorati per i più piccini e i simpaticissimi gadget della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Per l’occasione in collaborazione con “Bionatural Detergent” e “Bakery for Pets - Pasticceria 4 Zampe” verrà organizzata una lotteria di beneficenza, le aziende metteranno a disposizione un bellissimo cesto ricco di prodotti EcoBio per la persona, la casa e prodotti probiotici per animali e tante leccornie per i vostri piccoli amici! L’intero ricavato della lotteria sarà devoluto ai piccoli ospiti del Rifugio del Cane Abbandonato della Favorita. Per partecipare all’estrazione verrà chiesta un’offerta di 3,00 euro a biglietto e domenica 7 ottobre durante l’evento avverrà in diretta l’estrazione del fortunato vincitore.