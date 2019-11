Come realizzare il calendario dell'Avvento, il laboratorio per bambini a Sanlorenzo Mercato

Laboratorio creativo per bambini per realizzare insieme alle operatrici di Ambarabà il calendario dell'Avvento con tante sorprese! Vi aspettiamo giovedì 21 Novembre dalle 17:00 alle 18:30 presso il Sanlorenzo Mercato. (Consigliato dai 4 anni in poi). La quota di partecipazione all'Evento per l'Avvento è di € 8,00, la prenotazione è obbligatoria e potrete farla ai seguenti numeri: