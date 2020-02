Planetario di Villa Filippina, una notte a guardare la super luna piena vicina alla terra

Febbraio 2020 ci regala il primo grande evento astronomico dell’anno. Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio assisteremo infatti al fenomeno meglio conosciuto come Superluna e cioè la coincidenza che c’è tra quello della Luna piena e la minor distanza di questa dal pianeta terra.

Il nostro satellite, con il disco rivolto verso la Terra interamente illuminato, si troverà infatti al perigeo - termine scientifico con cui viene descritto questo tipo di evento - il punto dell’orbita lunare più vicino alla terra. Questa coincidenza ci permetterà di osservare il disco notevolmente ingrandito con conseguente definizione dei dettagli di mari, delle montagne e crateri lunari. Il fenomeno contrario, cioè la maggiore distanza dalla terra, è detto Apogeo (o fenomeno della microluna).

Il Planetario di Palermo (Piazza San Francesco di Paola 18, Palermo) sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 18:00, organizza un evento per seguire il fenomeno dal sorgere della Luna, dalle 18:30 circa, sino al suo culmine con spettacoli sotto la cupola, visite guidate al Museo, con video e proiezioni dedicati al nostro satellite e, in esterno, osservazioni ai telescopi e fotografie Lunari. Per poter partecipare bisognerà prenotare (turni ore 18, ore 19, ore 20, ore 21 e ore 22). Ingresso adulti 5 euro, ingresso bambini dai 5 ai 10 anni 3 euro (e per loro mappa lunare in omaggio).