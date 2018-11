Una notte con il naso all'insù, al planetario di Villa Filippina si osserva la luna

Promofestival, in collaborazione con Il Planetario di Palermo (Piazza San Francesco di Paola, 18), organizza l’evento astronomico “Sorella Luna”. Sabato 24 Novembre, dalle ore 17, presso il Planetario di Villa Filippina, sarà possibile partecipare a laboratori e spettacoli sotto la cupola dedicati al nostro satellite al termine dei quali sarà possibile osservarlo con i telescopi e fotografarlo col proprio smartphone.

Alle ore 17:00 inizierà il laboratorio per bambini della durata di 45 minuti circa (max 40 bambini): i piccoli astronomi, seguiti dallo staff del Planetario, realizzeranno uno strumento scientifico per studiare le varie fasi lunari e avranno in omaggio una mappa lunare. Alle ore 18 inizieranno gli Spettacoli al Planetario per tutta la famiglia con una proiezione in 3D colours della durata di 30 minuti circa. A seguire, sarà possibile osservare dal vivo la Luna grazie a una batteria di telescopi con spiegazioni curate dallo staff del Planetario.

Contributo Adulti 5 euro (il ticket comprende lo Spettacolo Planetario e osservazioni della Luna ai telescopi), Bambini 5 / 12 anni, 8 euro (il ticket comprende il Laboratorio della durata di 40 minuti più Spettacolo Planetario e osservazioni). Per i bambini con meno di 5 anni, l’Ingresso al Planetario è gratuito. Inoltre sono previsti 3 Turni adulti nelle ore serali: Ore 19,30 - 21,00 - 22,00. Durante l'evento, e fino a notte, rimarrà aperto il bistrot del Parco. Sarà dunque possibile cenare e bere qualcosa