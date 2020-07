Gli artigiani delle parole, al Circolo del Tennis la nuova edizione di "Racconti in circolo"

Il prossimo 8 luglio si terrà al Circolo Tennis Palermo, la seconda edizione di Racconti in Circolo. Una serata letteraria il cui format ha riscosso un grande successo già l’anno scorso. I racconti presentati da Laura Ponte, letti e interpretati dagli autori, verranno intervallati dalle performance musicali del soprano Katya Ilardo accompagnata dal pianista Umberto Riera. L’evento a numero chiuso, organizzato senza scopo di lucro, inizierà alle 21.15 nella prestigiosa location del CTP - Circolo Tennis Palermo -, tutto conformemente alle norme in vigore. L’idea di questo evento nasce dal desiderio di condivisione di cinque amici che si divertono a scrivere e raccontare storie. La scintilla creativa nasce dal caso, gli autori, ad ogni incontro, sorteggiavano una parola sulla quale poi intessevano le trame dei loro racconti. Cinque stili molto diversi si uniscono creando un suggestivo affresco che intreccia fantasia e realtà. Gli “Artigiani della Parole” - Antonio Alaimo, Francesca Castellino, Francesco Dell’Aria, Emanuela Presti, Rosellina Rox Segreto - ringraziano la deputazione intera del CTP per la realizzazione della serata. Scritto da: Francesco Dell’Aria Social Media Event manager Daniela Martino.