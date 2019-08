Abisso del vento a Isnello, nel cuore delle Madonie 50 anni di esplorazioni e racconti

Sabato 3 agosto 2019, a partire dalle ore 09:00, presso l’aula del centro sociale di Isnello (viale Impellitteri, Isnello, PA), si terrà un incontro sull’Abisso del Vento, una tra le più importanti grotte si-ciliane sita nel Parco delle Madonie. Verranno presentate le attività speleologiche condotte dai gruppi speleologici siciliani, specialmente da quelli afferenti alla Federazione Speleologica Regionale Siciliana (FSRS) e il ruolo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in Sicilia (SASS - CNSAS).

Promosso dal Comune di Isnello e organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale Siciliana e dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, questo incontro vuole far conoscere le principali ca-ratteristiche e bellezze di questa grotta, ma anche le sue difficoltà, dando parola direttamente agli speleologi, i geografi del vuoto, che nell’arco di 50 anni di attività, hanno esplorato, studiato e do-cumentato questa meravigliosa cavità.

Durante l’incontro si parlerà anche dei molteplici ruoli del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e con i tecnici della X Delegazione Speleologica del SASS si affronterà, nello specifico, il tema della prevenzione degli incidenti in grotta e si descriveranno le operazioni di soccorso durante un intervento in grandi profondità. Saranno anche presenti i due speleologi soccorsi nel dicembre del 2018, per poter ascoltare la loro testimonianza diretta.

Il programma

• 09:00 - Saluti delle autorità (Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello)

• 09:10 - Saluti dell’Ente Parco delle Madonie (Salvatore Carollo, Geologo Ente Parco delle Madonie, Dirigente del settore gestione del territorio)

• 09:20 - La speleologia in Sicilia: l’Abisso del Vento e le sue caratteristiche geologiche (Marco Vat-tano, Presidente FSRS)

• 09:45 - Le prime esplorazioni all'Abisso del Vento (Rocco Favara)

• 10:10 - Le esplorazioni negli anni ‘80 e ‘90 (Gaetano Giudice, FSRS)

• 10:30 - Le esplorazioni del nuovo millennio (Giuseppe Spitaleri, FSRS)

• 10:50 - Pausa

• 11:00 - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in Sicilia (Leonardo La Pica, vice-presidente SASS - CNSAS)

• 11:15 - La prevenzione degli incidenti in grotta a cura del Soccorso Speleologico (Giuseppe Conti, Delegato 10a Delegazione SASS-CNSAS)

• 11:30 - Cronache degli incidenti del Dicembre 2018 (Giuseppe Conti, SASS, Giusy Campo e Francesco Leone, FSRS)

• 12:00 - Dibattito finale