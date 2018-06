Manifesta, riapre Palazzo Drago: sarà il Sisal Art Palace, tra mostre e installazioni

Durante il periodo di permanenza nel capoluogo siciliano della Biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea, saranno molte le iniziative ideate e promosse dal Gruppo Sisal, Principal Partner di Manifesta 12.

Il progetto del Gruppo prende avvio con un approccio metodologico, attraverso i dati dello studio di scenario affidato all’Istituto di Ricerca Ipsos: un’accurata analisi volta a evidenziare lo stato dell’arte contemporanea, mettendo in luce i principali luoghi di diffusione, le maggiori piazze di fruizione artistica e che evidenzia la necessità di riposizionare gli artisti al centro dell’ecosistema. La ricerca sottolinea, in particolare, la difficoltà per l’Arte Contemporanea Italiana ad affermarsi a livello internazionale. Tra gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo emergono: la carenza di risorse pubbliche, una fiscalità penalizzante, debolezza delle sinergie tra pubblico e privato, in un sistema che stenta a estendere una promozione efficace e che sovente costringe gli artisti a vivere la propria arte come residuale. Questa fotografia è il punto di partenza del dibattito che si terrà domani, sabato 16 giugno, presso il Teatro Garibaldi nell’ambito del programma di Manifesta 12, moderato dalla Direttrice del Museion di Bolzano Letizia Ragaglia, con la presenza di Emilio Petrone, Amministratore Delegato di Sisal Group. Tra i relatori, esperti e protagonisti del settore, quali: Francesco Manacorda, Paola Nicolin, gli artisti Marinella Senatore e Filippo Minelli, l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Andrea Cusumano.

Inoltre, per offrire un’esperienza innovativa e coinvolgente a tutti gli appassionati e ai visitatori di Manifesta, si inaugura domani il Sisal Art Place: un concept ambientato nello splendido Palazzo Drago, riaperto per l’occasione, luogo di contatto e continuità tra arte storica e contemporanea, tra tradizione e innovazione, al centro di una Palermo che sta vivendo un importante rinascimento culturale e sociale. Il Sisal Art Place ospiterà anche la rassegna di video d’Artista “Sguardi”, curata dal gallerista Francesco Pantaleone e da Mario Gorni, Presidente Onorario e responsabile dell'Archivio Storico Careof. “Sguardi” sarà aperta al pubblico fino al 30 giugno, dalle 18 alle 22, con ingresso gratuito.

"Nell’ambito delle nostre politiche di responsabilità sociale d’impresa, la partnership con Manifesta 12 rappresenta il primo significativo passo di un programma strutturato per favorire l’evoluzione dell'arte italiana e della cultura contemporanea del nostro Paese, attivando nuove sinergie tra il nostro apporto manageriale e l’espressione del talento artistico. Vogliamo, infatti, favorire la conoscenza degli artisti contemporanei italiani, anche attraverso i nostri principali asset industriali: capillare presenza sul territorio, competenze digitali e qualità nella comunicazione”. Con queste parole, Emilio Petrone, Amministratore Delegato di Sisal Group, annuncia l’impegno del Gruppo Sisal a sostegno dell’Arte Contemporanea Italiana, un’eccellenza da valorizzare anche oltre i confini nazionali.