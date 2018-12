Concerti, dibattiti e cortometraggi: un weekend di eventi per ricordare di Norman Zarcone

“La maledizione degli uomini è che essi dimenticano”, tuonava il mago Merlino nel film “Excalibur” del regista John Boorman (1981). E l’Associazione culturale “Norman Zarcone” fin dalla sua nascita ha sempre lottato contro il sortilegio della memoria pietrificata, il silenzio dello Stato di fronte a un dramma tanto personale, quanto generazionale, i muri di granito posti a difesa dello statu quo dai legionari dell’apostasia accademica. Il week-end a ridosso del Natale vedrà una serie di concerti, dibattiti, incontri, proiezioni di ‘corto’ dedicati al giovane filosofo-giornalista-musicista. Si partirà giovedì 20 dicembre con una manifestazione dal titolo: “A Norman: a tutte le vittime della mafia che non spara”, presso lo Spazio Artistico del San Diego, via Messina Marine 124, Palermo (Ingresso libero). Questo il programma:

Proiezione corto “Come un aquilone” e video su Norman

Marco Canzoneri, dramaturg, regista di produzioni teatrali

Alfredo Daidone, cantautore

Enrico Scardina, cantautore

Norman Zarcone Rock Orchestra

Poi domenica 23 dicembre la “Giornata del Merito cittadino in memoria di Norman Zarcone”, voluta e sancita con delibera dalla Giunta comunale di Palermo. Ma anche in tale caso, il leit motiv di questo ciclo di eventi, sarà: “A Norman, a tutte le vittime della mafia che non spara”. “Abbiamo pensato a Norman perché è l’icona di una generazione, Generazione Norman, di giovani dal futuro incerto – aveva scritto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ai colleghi dei Comuni siciliani per invitarli a partecipare, dopo l’approvazione in Giunta della “Giornata del Merito” - e il suo ricordo è stimolo e messa in mora per quanti credono e vogliono possibile un futuro rispettoso dei meriti per i giovani delle nostre città, del nostro paese”.

La kermesse artistico-culturale del 23 dicembre si svolgerà secondo il seguente calendario: