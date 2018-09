Film, tour e incontri: tutti gli appuntamenti della settimana di Manifesta 12

Il programma di proiezioni di Manifesta 12 Palermo offre una lettura in chiave cinematografica dei temi cardine di Manifesta 12 attraverso una selezione di film che informa e arricchisce la narrativa generale de Il Giardino Planetario. Diviso in 4 sezioni (On Palermo, On Gardens, On Circulations, On Networks), il film programme è aperto a tutti, e l'ingresso alle proiezioni è sempre gratuito fino a esaurimento posti. Il Film Programme di Manifesta 12 si terrà per l'ultimo weekend all’Arena La Sirenetta di Mondello, in via Azalea con ingresso alle ore 21. Giovedi 13 settembre sarà proiettato Avatar di James Cameron (2009, 162 min.,inglese con sottotitoli in italiano), mentre venerdì 14 La Sicilia del Gattopardo di Ugo Gregoretti (1960, 40min., italiano). Chiude la stagione, sabato 15, Enzo e domani a Palermo di Ciprì e Maresco (1999, 60 min., italiano). A seguire, dalle ore 22.30, party e Dj set alla Sirenetta con la Dj Stefania Pia.

Manifesta 12 Education Hub e le attività del dipartimento Educazione

L'Education Hub è un progetto del Dipartimento Educazione di Manifesta 12, realizzato in collaborazione con l’Università e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, e la società per il trasporto pubblico AMAT. Il progetto è promosso da DGAAP, Direzione Generale Arte e Architettura contemporanea del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L’Hub è una piattaforma itinerante il cui obiettivo primario è quello di coinvolgere in modo diretto nei progetti di Manifesta le diverse comunità dei diversi quartieri di Palermo.

Dopo aver girato ed essersi fermato in oltre 15 quartieri di Palermo, i Giardinieri di Manifesta 12 e il team di Educazione annunciano le nuove tappe dell'Education Hub. Giovedì 13 settembre dalle ore 16 alle ore 20, l'Hub sosterà a Danisinni, per un workshop con i Giardinieri di Manifesta 12 in collaborazione con l’evento collaterale di Manifesta 12 XDANISINNI, organizzato da XRIVISTA, e le associazioni locali Rambla Papireto, Crescere a Danisinni, Circ’all e Parrocchia Sant’Agnese.

Manifesta 12 Public Programme

Dopo il grande successo di Borderless (15-17 giugno 2018), Manifesta 12 Palermo annuncia il programma della seconda parte del suo Public Programme, dal titolo "Accountable Networks". Questa seconda parte, che si terrà dal 28 al 30 settembre 2018 al Teatro Garibaldi di Palermo e in piazza Magione, apre la ricerca di Manifesta 12 Palermo al tema del regime globale di flussi che domina la società contemporanea, cercando di capire come le strutture di potere si adattino o oppongano resistenza a questa essenziale condizione di fluidità. A completare il programma, la maratona creativa di 18 ore Manifesta 12 Accountable Networks Hackathon, che si terrà dalle ore 20 del 29 settembre alle ore 14 del 30 settembre. La partecipazione è aperta a tutti. Come evento satellite del Public Programme, venerdì 14 alle 19.30 al Teatro Garibaldi è in programma un incontro con John Gerrard, artista irlandese in mostra alla biennale. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Figura chiave contemporanea nello sviluppo dei media digitali, l’artista crea delle vere e proprie simulazioni di mondi virtuali. I suoi film o video sono spesso realizzati utilizzando la computer grafica in tempo reale, una tecnologia sviluppata dai militari e ora ampiamente utilizzata nel settore dei giochi.

A Palazzo Forcella De Seta, John Gerrard presenta “Untitled (near Parndorf) Austria 2018”, una video-installazione che intende creare un ritratto virtuale dettagliato di una scena vissuta dall’artista in una sezione anonima dell’autostrada nei pressi della città di Parndorf, a Sud di Vienna, in Austria, e della brutalità di una tragedia consumatasi in quel luogo.

Un altro lavoro di John Gerrard, “Farm (Council Bluffs, Iowa)”, è esposto a Palazzo Ajutamicristo. Le reti digitali sono percepite come completamente astratte ed effimere. Ma in realtà il flusso di dati in costante crescita necessita di enormi centri di raccolta per archiviare ed elaborare i dati in questione. Questi data farm occupano grandi superfici in aree remote del mondo e consumano un’enorme quantità di energia. Il progetto rende visibile un’infrastruttura fisica di questo tipo.

Manifesta 12 Tours

Oltre alle visite guidate per gruppi e agli Open Tour disponibili ogni giorno dal martedì alla domenica alle ore 18, Manifesta 12 organizza delle visite guidate in luoghi speciali, non facilmente raggiungibili o per la cui fruibilità diventa necessaria la mediazione di uno dei Giardinieri di Manifesta 12. Dallo scorso luglio, i tour speciali di Manifesta 12 hanno incontrato il vivo interesse del pubblico di Palermo e non solo, tanto da portare la fondazione a raddoppiare l'offerta dei tour a Pizzo Sella, che a partire da fine agosto si svolgeranno tutti i mercoledì e tutti i venerdì dalle 18. Continua inoltre lo Special Tour al Giardino Planetario di via Primo Carnera allo Zen 2 tutti i giovedì alle ore 18, mentre la domenica, in collaborazione con l'associazione Social Bike, Manifesta 12 organizza delle gite in bicicletta per visitare alcune delle sedi della biennale site nel centro storico.

La biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea continua a Palermo fino al 4 novembre 2018. Il programma principale Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza si compone di 50 progetti artistici sparsi in oltre 20 luoghi iconici. Come di consueto, le mostre del programma principale di Manifesta 12 sono visitabili dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20, previo acquisto del biglietto o pass stagionale.