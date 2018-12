Musica live ai Chiavettieri, sabato notte in compagnia degli Eufonia in concerto

Sabato 15 dicembre, presso “ai Chivettieri” Wine Bar di Palermo, a partire dalle ore 21:30 si esibiranno i Eufonia. Eufònia, band alcamese nata nel settembre del 2012, è composta da cinque elementi: Alessandro Gabellone (voce), Marco Lanzarone (chitarra), Ettore Grillo (contrabbasso), Antonio Lombardo (tastiera) e Roberta Pipitone (batteria).

Il genere musicale, maturato negli anni, varia dallo swing di stampo italiano degli anni 40' e 50', rivisitato dalla band, al vivace ed energico rockabilly americano, proponendo classici di Fred Buscaglione, Peter Van Wood, Natalino Otto, Adriano Celentano, Elvis Presley, Beach Boys, Trashman, Jerry Lee Lewis. La performance degli Eufònia, grintosa e travolgente, è molto apprezzata dal pubblico soprattutto per i suoi ritmi ballabili. La loro carriera comprende numerosi live in tutta la Sicilia e in Lituania. Nel giugno del 2018 la band incide il suo primo album "Debby", contenente pezzi inediti e alcune apprezzabili cover. A seguire il djset di Pex, music/love/fun! Ingresso libero.