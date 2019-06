Ettore Majorana, convegno riaccende i riflettori sulla misteriosa scomparsa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una scomparsa avvolta nel mistero e un caso irrisolto che continua ad appassionare anche a distanza di ottantuno anni. Era la primavera del 1938 quando l’Italia perdeva le tracce di uno dei più prodigiosi e noti ragazzi di via Panisperna: il trentunenne e grande fisico di origini siciliane Ettore Majorana. Una vita breve ma intensa e straordinaria, segnata da indiscusse capacità e intuizioni geniali nel campo della fisica teorica, stroncata da una presunta morte, che oggi apre la strada a un nuovo racconto della storia di questa figura, tanto affascinante quanto enigmatica, al centro del convegno dal titolo: “Ettore Majorana: scienza, cinema e innovazione”.

Promosso da Slinkset for Innovation, il convegno si terrà martedì 25 giugno, alle 10.30, presso la Sala Bianca del Centro Sperimentale di Cinematografia negli spazi del Padiglione 4 dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. All’evento parteciperanno e interverranno: il dirigente dell’ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo della Regione Siciliana Alessandro Rais; l’Assessore alle Culture del Comune di Palermo, Adham Darawsha; il direttore del CSC di Palermo Ivan Scinardo; il biografo ufficiale di Ettore Majorana e libero docente presso l’Università di Bergamo, Erasmo Recami; PhD e dirigente di ricerca-sez. INFN di Catania, Angelo Pagano; il nipote del fisico Ettore Majorana, Fabio Majorana; il project manager di prodotti audiovisivi e fondatore di SLINKSET, Daniele Occhipinti; e infine Andrea Leanza e Gabriele Ciaccio, rispettivamente prosthetic make-up designer e compositor VFX. Bambino prodigio, nato a Catania il 5 agosto del 1906 da una prestigiosa famiglia, Ettore Majorana mostrò fin da subito i segni di un talento più unico che raro. In grado di stupire a soli quattro-cinque anni per le sue capacità di svolgere calcoli complicatissimi a mente, conseguì la maturità classica nel 1923 per poi iscriversi alla facoltà di Ingegneria all'Università di Roma e passare nel 1927 agli studi di Fisica. Le sue scoperte più importanti sono ad oggi legate alla fisica nucleare e alla meccanica quantistica relativistica, con particolare riferimento alle applicazioni nella teoria dei neutrini. Un grande lavoro di ricerca che lo vide tra i protagonisti di quel gruppo di fisici italiani, più noto a tutti come i Ragazzi di Via Panisperna, interrotto da un’improvvisa e misteriosa scomparsa nel marzo del 1938. Oggetto di numerose speculazioni e ipotesi, che non escludono il possibile suicidio e l’allontanamento volontario, le ragioni della sua scomparsa restano ancora oggi circondate da un alone di mistero.

Scoperte scientifiche, immagini e testimonianze inedite che proprio di recente hanno aperto la strada a due progetti audiovisivi su Ettore Majorana: la miniserie per il web “La Radio” e il cortometraggio cinematografico “La Particella Fantasma”. Entrambi i progetti sono firmati Slinkset for Innovation: la neo società di consulenza progettuale e produzione cinematografica che dopo l’evento di presentazione in anteprima mondiale all’area Next del Marché du Film di Cannes 2019, presenterà i due progetti audiovisivi nel corso del convegno palermitano, nato e promosso per rendere omaggio al grande fisico italiano scomparso. Frutto di un nuovo modello di business che punta a innovare i processi produttivi e distributivi del cinema italiano, la mini serie per il web in cinque puntate, scritta e diretta da William Lombardo e Gianni Cannizzo, ha già visto realizzare l’episodio 1.

Tra i principali interpreti della serie ci sono: l’attore palermitano Sergio Vespertino (“La mafia uccide solo d’estate”, “Squadra antimafia 3”, “Il segreto dell’acqua”, “Provenzano”, “Il Caravaggio trafugato”, “Il Commissario Montalbano”, “Agrodolce”, “Rosy Abate”, “Rocco Chinnici. È così lieve il tuo bacio sulla fronte”) e l’attrice emergente Miriam Cappa. Le riprese dei nuovi episodi de “La Radio” sono previste nel mese di settembre a Palermo, mentre quelle de “La Particella Fantasma” si svolgeranno ad ottobre 2019. Per maggiori informazioni su SLINKSET e le sue produzioni: www.slinkset.it