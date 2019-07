Estate al Teatro Bellini, cinque appuntamenti tra musica, danza e letteratura

Dal 26 luglio al 28 settembre: Estate al Bellini. Cinque appuntamenti, per la rassegna estiva di visite guidate teatralizzate sul palco dello storico teatro di piazza Bellini.

Dalla musica barocca alla lirica, insieme alla danza, i racconti su Palermo e la letteratura. Cinque performance per cinque arti è la struttura delle rassegne di visite guidate teatralizzate che avranno luogo al Real Teatro Bellini di Palermo a partire da quella estiva, dal 26 luglio al 28 settembre 2019 con Antonio di Rosalia, Stefania Blandeburgo, Pietro Massaro, Preziosa Salatino, Mara Rubino, Benedetto Basile, Floriana Cicio, Beatrice Cerami e Andrea Ciacio; e che proseguiranno nelle successive stagioni.

Si potranno acquistare i ticket delle date singole o un coupon cumulativo che comprende tutta la rassegna. Primo appuntamento con l’Estate al Bellini, venerdì 26 luglio: visite e concerto barocco. Durata: un’ora. Disponibili i turni delle ore 19 , 21 e ore 22. Ticket intero € 10 - Ridotto Cral, Arci, over 65: € 8 - Ridotto bambini fino a 10 anni :€ 6. È consigliata la prenotazione con qualche giorni d’anticipo, visti i numeri ridotti di posti scrivendo una mail a eventi@terradamare.org.

Si torna in scena nel teatro più antico di Palermo, con un piccolo calendario estivo di visite guidate e performance a numero chiuso. Primo passo, in attesa che i lavori di riallestimento consentano il ritorno graduale alle grandi produzioni. Gli spettatori dell’Estate al Bellini, accolti dagli operatori culturali di Terradamare, assisteranno al racconto, non solo delle memorie storico-artistiche belliniane ma, in base alla performance in scena, delle memorie di quella specifica forma d’arte che nel corso degli anni è stata rappresentata sullo storico palcoscenico.

Si racconterà Paganini e le sue “accademie”, il rapporto di Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio che portò la prima assoluta della Gioconda proprio a Palermo o gli spettacoli lirici a cui assistettero i Borboni durante la loro permanenza in Sicilia. Tra le caratteristiche del Teatro Bellini, già al tempo del primo Teatro Stabile di Palermo che qui ebbe sede, c’è sempre stata la tendenza a unire ai classici, la nuova drammaturgia; palestra per moltissimi giovani attori e registi locali. Sin dalla sue origini, fu il luogo ideale in cui operarono Rossini, Donizetti, Verdi, Bellini, ma anche dei ridotti, sale da ballo pubbliche, spettacoli di operetta, i carnevali, le accademie, spettacoli di varietà, e Ronconi, in epoca contemporanea.

A esse, oggi si fonde la visita guidata, narrazione turistica e di appartenenza alla città e al suo Patrimonio culturale. A dimostrazione del fatto che il teatro è la struttura per eccellenza attraverso la quale possono essere rappresentati tutti linguaggi artistici e le sperimentazioni, e mostrare come il dialogo tra spettatori e spazio architettonico può continuamente esistere e reinventarsi.

Il calendario

[26 luglio 2019 – ore 19 – 21 e ore 22] “Sei corde in musica”

con Antonio Di Rosalia con Antonio Di Rosalia /musica barocca – chitarra classica

[3 agosto 2019 – ore 19 – 21 e ore 22] “Sutta l’aquila riale”

con Stefania Blandeburgo e Pietro Massaro /storie di Palermo, recitate a due voci

[30 agosto 2019] – ore 19 – 21 e ore 22 “Jukebox delle parole”

con Preziosa salatino /interpretazione di poesie, racconti e leggende, scelti dagli spettatori

[14 settembre 2019 – ore 19 – 21 e ore 22] “il mio corpo fiorisce da ogni vena”

con Mara Rubino e Benedetto Basile / performance di danza e musica

[28 settembre 2019 – ore 19 – 21 e ore 22] “Dal regno delle due sicilie”

con Floriana Cicio (soprano), Andrea Ciacio (baritono), Beatrice Cerami (pianoforte) /voci liriche