Hulabop, tributo a Vasco e Frequenze Retrò: il weekend in musica del Sanlorenzo Mercato

Estate in musica al Sanlorenzo Mercato: questo weekend, Hulabop, il tributo a Vasco dei Colpa D'Alfredo e I Frequenze Retrò.

GIOVEDì 22 AGOSTO – HULABOP

Le sonorità swing tornano al Mercato giovedì sera con gli Hulabop La band composta da Giuseppe Gambino (chitarra acustica e classica), Giuliana Pantaleo (vocalist), Alessandra Signorino (vocalist), Dario Li Voti (batteria), Dario Silvia (pianoforte), Gianluca Pantaleo (basso) e Aldo Bertolino (tromba) ripercorre i grandi classici nazionali e internazionali dell'epoca per un viaggio musicale ed emozionale dalle atmosfere retrò. Una band polifonica che percorre il meglio della musica swing italiana e straniera, dagli anni '40 agli anni '60, reinterpretando alcuni grandi classici: da Fred Buscaglione a Renato Carosone, passando per “Il pinguino innamorato” del Trio Lescano e i twist di Mina come “Le mille bolle blu” e “Una zebra a pois”. Ma gli arrangiamenti in chiave swing degli Hulabop abbracciano anche le hit di maggiore successo degli anni '80 e '90, come "Walk like an Egyptian" delle Bangles o "Girls Just Want to Have Fun" di Cyndi Lauper.

(INGRESSO LIBERO, TAVOLI FRONTE PALCO SOLO SU PRENOTAZIONE)*

VENERDì 23 AGOSTO – NOTTE VASCO: COLPA D’ALFREDO

Nuovo appuntamento con la band palermitana che meglio d’ogni altra riesce a omaggiare il mito di Vasco Rossi: a partire dalle 22 salgono sul palco i Colpa D'Alfredo Tribute Band Vasco Rossi La resident band è composta da Ivano Ivaskrello Blasco (voce), Giuseppe Di Blasi (chitarra), Davide Consales (chitarra), Teddy Schifano (batteria), Giuseppe Diliberto (basso), Fulvio Signorino (tastiere e cori). Due ore di grande musica cantautoriale italiana con una scaletta che ripercorre l'intera carriera di Vasco, dagli esordi con brani dalle liriche arrabbiate e originali come "Vita spericolata", "Fegato, fegato spappolato", "La strega" - passando per gli inni da stadio con "Vado al massimo", "Siamo solo noi", "Bollicine" fino ai successi degli ultimi anni.

(INGRESSO LIBERO, PRENOTAZIONE TAVOLI CON CONSUMAZIONE OBBLIGATORIA)*.

DOMENICA 25 AGOSTO – FREQUENZE RETRÒ

A partire dalle 22 a calcare la scena di Sanlorenzo Mercato sono i Frequenze Rétro, quartetto acustico che nasce a Palermo nel 2007.

Il loro stile affonda le radici nel Jazz Manouche, ma sin da subito emerge la voglia di ricercare e sperimentare nuove soluzioni sonore.

Numerosi i riconoscimenti sia sul territorio regionale che nazionale, finalisti regionali di Arezzo Wave, finalisti al Premio De André e secondi al Biella Festival per una giuria di 30 tecnici capeggiati da Enrico Ruggeri. In scaletta inediti e cover d'autore, scrupolosamente selezionate dalla band che recentemente ha rivoluzionato il proprio organico. La band è composta da Valeria Graziani voce; Maurizio Crivello Chitarra semiacustica e classica; Anthony Reina percussioni e Batteria.

(INGRESSO LIBERO, PRENOTAZIONE TAVOLI CON CONSUMAZIONE OBBLIGATORIA)*.

*Prenotazione tavoli al numero 3358359556 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13) con prima consumazione obbligatoria (vino, birra, bibite e acqua 5€, cocktail e after dinner 7€).