Educarnival in mostra, i costumi del liceo Ragusa Kiyohara a palazzo delle Aquile

Dal 27 marzo al 6 aprile nell’atrio di Palazzo delle Aquile saranno esposti due costumi realizzati dal liceo artistico “Ragusa- Kiyohara”, in occasione dell'ultima edizione di Educarnival.

L’Assessorato alla Scuola comunica che “in occasione delle prossime festività pasquali, nell’anno in cui Palermo è capitale italiana

della Cultura, la Presidenza del Consiglio Comunale e l’Assessorato alla Scuola, dal 27 marzo al 6 aprile, promuovono l’esposizione,

nell’atrio di Palazzo delle Aquile , di due costumi realizzati dal liceo artistico “Ragusa- Kiyohara”, in occasione dell’ultima edizione di Educarnival che, in sintesi, riconducono all’identità e al senso di appartenenza, richiamando ed esaltando il patrimonio culturale, materiale e immateriale della nostra città. Presidente del Consiglio e Assessora alla Scuola - si legge ancora nella nota - ritengono che i due costumi, di particolare pregio artistico, che evidenziano l’estro e la capacità creativa di docenti e studenti delle scuole palermitane, siano particolarmente meritevoli di essere esposti nella sede istituzionale maggiormente rappresentativa della nostra comunità e farli fruire, quanto più possibile, a turisti e visitatori del palazzo”.