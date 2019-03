"Gattopardi e Iene nella Sicilia senza tempo", l'esibizione in scena al Palab

Al Palab vanno in scena gli allievi del workshop su “Il Gattopardo”, guidati da Daria Castellini. “Gattopardi e Iene nella Sicilia senza Tempo” è il titolo dell’esibizione nata dall’omonimo workshop di recitazione su dialoghi estratti da “Il Gattopardo”, in programma alle 18.30 di sabato 2 marzo al Palab, in piazzetta del Fondaco 1.

Si tratta dello step finale di un lavoro, promosso dall’associazione “Liberalarte” con la direzione artistica di Silvia Marino e la regia di Daria Castellini, che porterà in scena alcuni quadri del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. A esibirsi saranno gli allievi che, durante il workshop, hanno lavorato sulla tecnica, sull’interpretazione, come anche sulla capacità di modulare il personaggio, seguendo sempre le pagine del romanzo scelto per l’occasione. Sul palco del Palab daranno il meglio di se stessi, rendendo speciale un normale pomeriggio di fine settimana. Ingresso libero.