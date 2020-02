Ficarazzi, una giornata di pulizie nel segno del plastic free alla spiaggia della Crocicchia

Domenica 16 febbraio doppio appuntamento con la natura e l'ambiente per il WWF Sicilia Nord Occidentale. Presso la spiaggia della Crocicchia di Ficarazzi, (viale Europa,112) il WWF Sicilia Nord Occidentale insieme ad alcuni volontari organizzano la pulizia straordinaria della spiaggia della Crocicchia, raccogliendo plastica, vetro e altri rifiuti inquinanti. L’appuntamento è alle 9:30 direttamente in spiaggia.

L'iniziativa prende spunto dal ritrovamento in spiaggia di una tartaruga marina Caretta Caretta arenata e morta per aver ingoiato ami di palangaro e plastiche che scambia per meduse, di cui si ciba! Sul luogo volontari attivisti del WWF monteranno un gazebo e daranno informazioni sulle attività dell'associazione e distribuiranno materiale sui rifiuti in mare.