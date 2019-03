Trekking ed escursione a Pizzo Montanello, da Cinisi si vede fino a San Vito lo Capo

Domenica 10 marzo si recupera un'escursione già annullata per il maltempo. Si raggiungerà la vetta del Pizzo Montanello, nel territorio di Cinisi facente parte di un sito di interesse comunitario della rete europea Natura 2000.

Si partirà da Palermo, Piazzale Giotto alle ore 8:15 per arrivare all'inizio del trekking presso Piano Margi, sopra l'abitato di Cinisi, attraversando la valle del torrente Furi. Quindi si percorreranno irti sentieri che attraverso l'antica lecceta del bosco di Santo Canale ci porteranno alla cima per una incredibile veduta di tutta la costa occidentale siciliana fino a San Vito lo Capo. E' un'escursione non facile pertanto occorre avere un minimo di allenamento per partecipare. Si percorreranno carrarecce forestali, sentieri e zone di terreno naturale a volte roccioso. Per un totale di circa 8 km e un dislivello di oltre 400 m., al termine si visiterà il Leccio Centenario di Montagna Longa, un grande albero che viene datato in vita da circa 500 anni.

Il rientro a Palermo è previsto per le ore 17.30 circa. Appuntamento per tutti coloro che vogliono partecipare è a Piazzale Giotto lato via Giotto alle ore 8:15 per partire alle 8:30. Per chi vuole si può far trovare presso l'abbeveratoio di Piano Margi. Partecipa chi si presenta, non occorre alcuna prenotazione. Il contributo per i non soci WWF comprende l'assicurazione ed è di 5 euro (3 per i soci). Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento idoneo (giacca antivento/antipioggia e cappellino), consigliati bastoncini.