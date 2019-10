Piano Cervi, passeggiata nella faggeta madonita più a sud d'Europa

Domenica 27 Ottobre torneremo in uno dei luoghi che più ci è rimasto nel cuore in questi anni di cammini insieme: Piano Cervi, nel cuore del Parco delle Madonie. Una passeggiata suggestiva che attraversa il bosco di faggi più a sud d’Europa, intervallato da ampie radure incastonate tra i monti madoniti, lungo un sentiero che raggiunge la grande dolina di Piano Cervi. Il paesaggio che si domina al termine del percorso offre una visione ampia di questa zona delle Madonie, della peculiarità del territorio e della sua vegetazione. Durante questa stagione gli alberi iniziano a “spogliarsi” delle fitte chiome verdi e durante la nostra passeggiata ammireremo il fenomeno del “foliage”, camminando su tappeti di foglie gialle e rosse e celebrando la malinconica bellezza della stagione autunnale. Arrivati alla meta ci ristoreremo con un buon pic nic e leggeremo ai nostri bambini un libro sull’infinita bellezza che ogni luogo, in ogni stagione, offre a chi sa guardare e accogliere la Natura con semplicità e rispetto.



Promemoria del materiale/abbigliamento obbligatorio

1. scarponcini da trekking a caviglia alta (meglio se impermeabili)

2. giacca impermeabile

3. almeno 1,5 litri di acqua

4. un capo caldo per la sosta

5. cappellino, sciarpa



Materiale/abbigliamento consigliato

1. bastoncini da trekking

2. indumenti e scarpe di ricambio da tenere in auto



Info e costi

Costo escursione: € 10,00*

Per i soci di Tulime Onlus regolarmente tesserati per l’anno in corso il costo di ogni singola escursione è di € 6,00. Per i nuovi tesserati, la prima escursione è gratuita. Il costo della tessera annuale a Tulime Onlus è di € 25,00. Bambini 0-10 anni gratuiti; 10-15 anni € 3,00*.



* Tutti i proventi di Camminando con Tulime sono donati all’associazione Tulime Onlus per lo svolgimento dei progetti di cooperazione in Tanzania e Nepal.

Il costo include la copertura assicurativa.

Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo al luogo d’incontro è con auto propria.

L’adesione all’escursione dovrà essere confermata entro le ore 12.00 di sabato 26 Ottobre.

L’escursione potrà essere annullata da Tulime Onlus senza alcuna responsabilità nei confronti delle persone che hanno manifestato interesse ad aderire. Tulime Onlus si impegna a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale annullamento dell’escursione.