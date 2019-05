Madonie, trekking lungo il sentiero sotto la faggeta: escursione a Piano Cervi

Il gruppo escursionismo del WWF Sicilia Nord Occidentale organizza un trekking nel Parco delle Madonie alla scoperta di Piano Cervi. Appuntamento per domenica 2 giugno. L'appuntamento da Palermo è in via E. Basile, piazzola adiacente ingresso Università e fermata metro Orleans, ore 8:15 con partenza ore 8.30.

Sarà effettuato il classico sentiero sotto la faggeta che racchiude un fascino unico soprattutto in primavera, quando si illumina del verde delle foglie appena nate. Il percorso dalla lunghezza di circa 12 km è quasi tutto su sentiero e di media difficoltà con leggera faticosità iniziale in salita. Si partirà dal bivio in località portella colla per prendere il sentiero che sarà ad anello con ultimo tratto comune.