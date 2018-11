Escursione sulle Madonie, da Portella Ferrone al Marcàtu Cixè passando per Gorgo di Pollicino

Domenica 11 novembre la Lipu di Palermo effettuerà un’escursione sul Parco delle Madonie con partenza da Portella Ferrone ed arrivo al Marcàtu Cixè passando per il Gorgo di Pollicino (Comune di Petralia Soprana).

Tra antichi manufatti, faggi autunnali, acquitrini, pascoli e ampie radure, ammireremo i paesaggi tipici del comprensorio madonita e osserveremo l’avifauna di passo in questo periodo. Interessante la presenza del Gorgo di Pollicino, piccolo stagno naturale ricco di vita soprattutto in primavera e del Marcàtu Cixè, antico recinto naturale utilizzato dai pastori per la mungitura del bestiame.

Informazioni tecniche