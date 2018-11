Trekking a sei zampe, alla scoperta di Monte Catalfano in compagnia del proprio cane

Quinto appuntamento di “A Spasso per Monte Catalfano", progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio bagherese, finanziato con l’iniziativa del Comune di Bagheria “Decidi tu. Democrazia partecipata” ed organizzato dall’associazione Naturando Sicilia. Si terrà domenica 2 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 Trekking a 6 zampe - Dogtrekking tra i sentieri del parco”, una nuova passeggiata tra i sentieri del parco di Monte Catalfano in compagnia del migliore amico dell'uomo il cane!

Per l'occasione, lo staff di Naturando Sicilia sarà affiancato dal dottor Gino Gagliano dell'ambulatorio Veterinario Città di Bagheria, che ogni anno organizza eventi dedicati agli amici a 4 zampe. Durante la passeggiata verranno approfonditi argomenti che riguardano i cani, la salute ed in particolare l'educazione degli amici a quattro zampe. All'evento potrà unirsi chiunque, anche chi non possiede un cane ma ha voglia di fare una semplice passeggiata tra i sentieri del Parco di Monte Catalfano. A fine escursione chi vorrà potrà recarsi con lo staff di Naturando Sicilia presso palazzo Butera a Bagheria dove avrà luogo la 2° edizione dello "Sfincione Fest", sagra dello sfincione bianco bagherese, piatto del periodo natalizio. Si precisa che tutti i cani dovranno essere condotti esclusivamente al guinzaglio.

Informazioni per il raduno

Ore 8.30 - Area attrezzata - Parco Giochi di Monte Catalfano

Orario fine escursione: 12.30 circa

Abbigliamento ed attrezzatura consigliata