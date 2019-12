Passeggiata wild 3.0, alla scoperta del punto trigonometrico di Monte Catalfano

L`Associazione l'Albero di Chirone con i suoi falconieri organizza l'escursione "Alla scoperta della Falconeria" – III Edizione - Domenica 15 Dicembre a Bagheria su Monte Catalfano "Punto Trigonometrico".

Difficoltà: Medio

Lunghezza totale percorso: 6 km;

Quota minima: 50 m s.l.m;

Quota massima; 375 m s.l.m.

Per confermare la partecipazione , tramite Whatsapp e/o Messanger e/o Sms , comunicare entro le 13:00 di Sabato 14 Dicembre 2019 le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

- contatto telefonico;

€ 8,00 per gli adulti

€ 5,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Il numero di posti è limitato pertanto le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di tale numero.



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della colazione/pranzo a sacco e dell 'acqua. E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali.

Gallery