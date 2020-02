Natura, grotte e falchi: due giorni di passeggiate "wild" su Monte Catalfano

Falcon Walks organizza due giorni di passeggiate: sabato 15 e domenica 16 febbraio alle 9.30 su Monte Catalfano, nel bagherese. Le Poiane di Harris ci insegnano la resilienza, sono rapaci che vivono in posti in cui l'uomo non osa vivere. Possiamo sempre imparare, e imparare a imparare... e farlo da un rapace così fiero e nobile non può che farci diventare persone migliori.

Procederemo a risalire in macchina verso l’area attrezzata, da cui partirà la passeggiata a piedi con i rapaci, alla scoperta della natura e del mondo della falconeria (Patrimonio Unesco). L’itinerario del percorso sarà adattato volta per volta e potrete ritornare alle 13:00 oppure rimanere fino alle 16.30, portando il vostro pranzo al sacco, per mangiare di fronte a un panorama unico.

Cosa portare

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della colazione/pranzo a sacco e dell'acqua. Per confermare la partecipazione, tramite un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13 di Venerdì 14 Febbraio 2020 con le seguenti informazioni:

dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

contatto telefonico.

E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali.

Gallery