Altavilla Milicia, escursione alla scoperta di Monte Cane e della Grotta Mazzamuto

Un’escursione fuori programma e del tutto inedita per i camminatori silenici che ci porterà domenica 27 ottobre fra i sentieri della Riserva Naturale Orientata di "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto". Si tratta di un imponente massiccio montuoso calcareo che sovrasta gli abitati compresi fra Altavilla Milicia e Ciminna che racchiude un ricco contingente si specie animali e vegetali siciliane di grande interesse naturalistico.

L’escursione parte dal cancello della riserva, presso Piano Madonna, dove lasceremo le macchine (facilmente raggiungibile, grazie alla cartellonistica, dalla SS113, nei pressi di Altavilla Milicia). Proseguiremo quindi a piedi lungo una carrareccia ben tracciata e poco faticosa, che ci farà attraversare aree con rimboschimenti, e boschi naturali relitti costituiti da leccio, quercia da sughero e querce caducifoglie, fino ad arrivare a un rifugio della forestale. Molti sono i punti panoramici incontrati lungo il percorso da dove ammirare a volo d’aquila il bellissimo paesaggio del nostro litorale, da Palermo a Termini Imerese.

La seconda parte del percorso continua in discesa, su mulattiera, che ci porterà, prima in un piccolo giardino botanico, frutto di un recente progetto di sensibilizzazione per raggiungere, infine, la nostra principale meta: Grotta Mazzamuto. Si tratta un antro di notevoli proporzioni che riveste un notevole interesse storico e paleontologico: al suo interno sono state infatti ritrovate tracce lasciate dai primi uomini che vissero in Sicilia già nel Neolitico nonché i resti di antichissima fauna quaternaria che la fantasia popolare ha attribuito ai giganteschi ciclopi. Dopo la visita, proseguiremo sul tratto finale del sentiero che ci riporterà al cancello iniziale.

Dove, come e quando

Percorso in parte su stradella forestale e in parte su sentiero

Difficoltà: escursione medio/facile. Alcuni tratti in salita possono presentarsi impegnativi agli escursionisti meno allenati. Tuttavia si tratta di un percorso abbastanza semplice e su sentieri ben tracciati.

Lunghezza: 7,50 km circa.

Dislivello complessivo: 400m circa

Tempo di cammino: circa 5 ore pause comprese

Cosa portare

Si consigliano scarpe da trekking comode e abbigliamento sportivo adatti al clima del periodo, incluso indumenti e/o accessori per la pioggia. Zaino con le provviste per il pranzo al sacco. Raduno alle ore 8,30 a Piazzale Lennon/Giotto (pressi terminal AST) e partenza con mezzi propri. Quota di partecipazione: Adulti 8 €, studenti universitari e ragazzi da 11 a 18 anni, 5 €. I bambini fino ai 10 anni sono nostri ospiti. Contributo carburante: il contributo carburante per lo spostamento in auto è stimato 10€ a equipaggio.