Escursione con binocoli e cannocchiale, birdwatching: alla scoperta del Lago Poma

Domenica 1 marzo il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una giornata di escursionismo e birdwatching al Lago Poma. L'escursione sarà preceduta da una spiegazione sulle caratteristiche e la storia dell'invaso del Prof. Carmelo Nasello, dell'università di Palermo, ingegneria Idraulica.

Quindi si partirà dalla diga per effettuare il periplo dell'intero invaso, ci si manterrà sempre sullo stesso livello nelle sponde del lago se le condizioni del terreno lo consentiranno altrimenti si percorrerà il sentiero attiguo. Durante la camminata ci si apposterà con il cannocchiale e i binocoli per poter osservare l'avifauna presente e insieme all'ornitologo Giovanni Guadagna si riconosceranno le varie specie osservate.

Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:15 all'appuntamento in via Ernesto Basile davanti l’ingresso dell’Università (e la stazione metro Orleans) a Palermo. Contributo escursione compresa assicurazione 5 euro. Occorre essere in buone condizioni fisiche e di salute, con obbligo di scarponcini da montagna ed essere allenati per effettuare 15 km circa di sentieri. Colazione al sacco. Consigliato Binocolo, almeno 8x, e/o macchina fotografica con potente zoom.