Alla scoperta dell'eccelsa rupe, l'escursione alla rocca di Cefalù

Il Club per l’Unesco di Castelbuono-Madonie e il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, in collaborazione con i Comuni di Cefalù e Castelbuono, organizzano per la giornata di sabato 15 giugno 2019 una speciale puntata a Cefalù alla scoperta dell’Eccelsa Rupe. L’escursione alla scoperta degli aspetti naturalistici, archeologici e storici della Rocca sarà guidata dal Prof. Rosario Schicchi, Ordinario di Botanica Sistematica UNIPA, Presidente del Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” e Direttore dell'Orto Botanico di Palermo. Interverranno nella lezione itinerante il Prof. Daniele Tumminello e l’Arch. Salva Mancinelli, entrambi Consiglieri del comune di Cefalù. L’appuntamento è fissato per le ore 9.00 a Cefalù in Piazza Garibaldi (Porta Terra).